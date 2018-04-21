Рустэм Хамитов: «Сейчас полгода город мучается в пробках»

Самый наболевший, пожалуй, вопрос для уфимцев, когда же закончится ремонт бельского моста. Накануне глава республики рассказал, почему работы затянулись и кто стал спонсором.

— Теперь что касается моста. История, с одной стороны, очень простая, а с другой, может быть, и сложная. Дело в том, что у каждой проблемы есть автор. В данном случае есть эксплуатирующая организация, которая в общем-то давно писала письма о том, что требуется ремонт моста. Но всё-таки прозевала момент, когда мост пришел в такое состояние, когда уже требовался ремонт, — пояснил Рустэм Хамитов . — Тем не менее несколько лет назад началось проектирование модернизации этого моста. Проект есть — 3 млрд рублей. Это много. Сказали, не пойдёт. Следующий проект уже капитального ремонта моста — 300 млн рублей. В январе я отправил туда, на этот мост, специалистов, пригласили проектировщиков, строителей, независимых экспертов. Выяснили, что за 37 млн рублей можно провести ремонт, который позволит эксплуатировать этот мост ещё несколько лет. Сколько лет — это надо смотреть. И как эксплуатировать — это тоже вопрос. Но открыть движение по нему предполагается достаточно быстро — я в своё время дал поручение.

Также известно, что есть ещё один проект, который предполагает строительство вставки между двумя мостами — старым и сравнительно новым: построить мост по другому маршруту с выходом на монумент Дружбы и тем самым развести потоки.