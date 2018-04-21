Рустэм Хамитов: «Сейчас полгода город мучается в пробках» 

Самый наболевший, пожалуй, вопрос для уфимцев, когда же закончится ремонт бельского моста. Накануне глава республики рассказал, почему работы затянулись и кто стал спонсором.
— Теперь что касается моста. История, с одной стороны, очень простая, а с другой, может быть, и сложная. Дело в том, что у каждой проблемы есть автор. В данном случае есть эксплуатирующая организация, которая в общем-то давно писала письма о том, что требуется ремонт моста. Но всё-таки прозевала момент, когда мост пришел в такое состояние, когда уже требовался ремонт, — пояснил Рустэм Хамитов. — Тем не менее несколько лет назад началось проектирование модернизации этого моста. Проект есть — 3 млрд рублей. Это много. Сказали, не пойдёт. Следующий проект уже капитального ремонта моста — 300 млн рублей. В январе я отправил туда, на этот мост, специалистов, пригласили проектировщиков, строителей, независимых экспертов. Выяснили, что за 37 млн рублей можно провести ремонт, который позволит эксплуатировать этот мост ещё несколько лет. Сколько лет — это надо смотреть. И как эксплуатировать — это тоже вопрос. Но открыть движение по нему предполагается достаточно быстро — я в своё время дал поручение.
Также известно, что есть ещё один проект, который предполагает строительство вставки между двумя мостами — старым и сравнительно новым: построить мост по другому маршруту с выходом на монумент Дружбы и тем самым развести потоки.
— Не создавать бутылочное горлышко, куда будут собираться машины со всей Уфы. Надо разводить эти потоки. Эти мосты надо строить друг от друга на расстоянии, может быть, 1–1,5 км. Но это перспективнее, чем собрать всё движение в одно место. И потом, если возникнет какая-то проблема — небольшая авария или опять же что-нибудь, связанное с надёжностью моста, мы опять будем получать пробки, — отметил глава республики. — Сейчас город предлагает одновременно строить развязку на проспекте Салавата Юлаева и улице Заки Валиди. Тоже цена немаленькая — под 1 млрд рублей! Я в ближайшее время приглашу городские власти, чтобы они доказали и рассказали, что они там хотят делать. Послушаем и примем оптимальное решение. Уверен, что до лета ремонт завершится, движение восстановится и пробки исчезнут.