Глава Башкирии рассказал о судьбе закрытого на ремонт моста через Белую

Движение по закрытому на ремонт старобельскому мосту в Уфе откроют к лету, об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов 19 апреля во время прямого эфира на телеканале «Вся Уфа».

По словам главы, средства на ремонт старого автомобильного моста выделил аэропорт «Уфа». 37 миллионов рублей хватит на поддержание надежности конструкции в течение нескольких лет. В дальнейшем будут рассмотрены варианты строительства нового моста.

Как отметил глава Башкирии, у каждой проблемы есть автор, в случае с мостом — это эксплуатирующая организация, которая давно сигнализировала о необходимости ремонтных работ, но не предпринимала каких-либо мер. Тем не менее, по словам Хамитова, несколько лет назад был разработан проект модернизации моста стоимостью 3 млрд рублей. Получить такую сумму из федеральной казны не удалось. Следующий проект реконструкции «потянул» на 300 млн рублей, но и эта цифра оказалась неподъемной. После экспертных консультаций с проектировщиками и строителями выяснилось, что 37 млн рублей (которые выделил уфимский аэропорт из своей прибыли) будет достаточно, чтобы продлить срок безопасной эксплуатации сооружения еще на несколько лет.

Как отметил глава республики, если бы эксплуатирующая организация вовремя заказала металлоконструкции, которые производят за пределами России , ремонтные работы заняли бы всего месяц. А в итоге они затянулись на полгода, а город тем временем мучается в пробках.

Рустэм Хамитов сообщил, что существует несколько проектов будущего старобельского моста. Один из них, также стоимостью 3 млрд рублей, предполагает строительство вставки между существующими мостами. Автор другого проекта предлагает построить новый мост с выходом на монумент Дружбы, чтобы развести автомобильные потоки на некоторое расстояние и тем самым избежать чрезмерной концентрации транспорта.

«Понятно, что многие не прочь попиариться на этой теме: сами создали проблему и героически ее решают. Это неправильно, — заметил Рустэм Хамитов.

Он пообещал, что до лета ремонтные работы на мосту завершатся и движение возобновится. Новое строительство будут обсуждать с привлечением экспертов.