Глава Счетной палаты России поздравила «Аргументы и факты» с 40-летием

Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова поздравила «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем издания.

Как отметила, Голикова, высокий профессионализм и творческая энергия редакционного коллектива «АиФ» предопределили значимую роль издания на российском рынке информации.

Она также выразила признательность газете за выстраивание конструктивного сотрудничества со Счетной палатой РФ.

«Отрадно, что за годы совместной работы нам удалось достичь деловых отношений, основанных на уважении и взаимопонимании», — говорится в поздравительной телеграмме.

Татьяна Голикова пожелала редакции «Аргументов и фактов» благополучия и профессиональных успехов.