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Глава Счетной палаты России поздравила «Аргументы и факты» с 40-летием
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Глава Счетной палаты России поздравила «Аргументы и факты» с 40-летием 

Аргументы и Факты 30 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Татьяна Голикова выразила признательность «АиФ» за выстраивание конструктивного сотрудничества со Счетной палатой РФ
Глава Счетной палаты России Татьяна Голикова поздравила «Аргументы и факты» с 40-летним юбилеем издания.
Как отметила, Голикова, высокий профессионализм и творческая энергия редакционного коллектива «АиФ» предопределили значимую роль издания на российском рынке информации.
Она также выразила признательность газете за выстраивание конструктивного сотрудничества со Счетной палатой РФ.
«Отрадно, что за годы совместной работы нам удалось достичь деловых отношений, основанных на уважении и взаимопонимании», — говорится в поздравительной телеграмме.
Татьяна Голикова пожелала редакции «Аргументов и фактов» благополучия и профессиональных успехов.
Ранее «Аргуметы и факты» поздравили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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