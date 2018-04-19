Ещё
ВИЛС получил международный сертификат соответствия ISO 9001:2015
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВИЛС получил международный сертификат соответствия ISO 9001:2015 

Ростех 28 минут назад
Фото: Ростех
Всероссийский институт легких сплавов, входящий в Госкорпорацию Ростех, успешно прошел аудит системы менеджмента качества и получил сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.
Сертификат подтверждает, что ВИЛС внедрил и применяет систему менеджмента качества ISO 9001:2015 в области проектирования и производства полуфабрикатов из легких, жаропрочных и тугоплавких сплавов, товаров народного потребления и металлургического оборудования.
Сертифицирующим органом выступила европейская экспертная организация TUV SUD Management Service, один из мировых лидеров в области экспертизы, испытаний и сертификации. Сертификат, действительный с 21 апреля 2018 года по 20 апреля 2021 года, имеет регистрационный номер 12 100 6966 TMS.
«Соответствие международной системе менеджмента качества подтверждает высокий уровень организации нашей производственной деятельности, заботу о безопасности труда, а также стабильное качество и надежность выпускаемой продукции. Это достойный результат сложной и усердной работы всего нашего коллектива при поддержке партнерских предприятий. Мы будем продолжать совершенствовать бизнес-процессы, повышая конкурентоспособность и общую эффективность деятельности», — подчеркнул генеральный директор ВИЛС Александр Опарин.
ОАО «ВИЛС» — стратегическое предприятие в области создания новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов. Обладает замкнутым металлургическим производственным циклом, интегрированным с испытательной и исследовательской базой. В инновационном портфеле института находится 100 патентов. Научные кадры и производственные мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером ВИЛС является дочерняя структура Ростеха — АО «РТ-Проектные технологии».
Ростех: последние новости
Тульский завод «Октава» расширяет партнерскую сеть «Швабе» продвигает высокотехнологичное оборудование на рынок Юго-Восточной Азии Ростех представил на VIETNAM EXPO 2018 в Ханое свыше 100 экспортных предложений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300839
Болгария: спасибо России, но…388
РФ нашла способ поквитаться с США186
Порошенко озвучил новое обвинение против РФ138
В метро запретят раздеваться82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение