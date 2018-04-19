ВИЛС получил международный сертификат соответствия ISO 9001:2015 

Всероссийский институт легких сплавов, входящий в Госкорпорацию Ростех, успешно прошел аудит системы менеджмента качества и получил сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015.
Сертификат подтверждает, что ВИЛС внедрил и применяет систему менеджмента качества ISO 9001:2015 в области проектирования и производства полуфабрикатов из легких, жаропрочных и тугоплавких сплавов, товаров народного потребления и металлургического оборудования.
Сертифицирующим органом выступила европейская экспертная организация TUV SUD Management Service, один из мировых лидеров в области экспертизы, испытаний и сертификации. Сертификат, действительный с 21 апреля 2018 года по 20 апреля 2021 года, имеет регистрационный номер 12 100 6966 TMS.
«Соответствие международной системе менеджмента качества подтверждает высокий уровень организации нашей производственной деятельности, заботу о безопасности труда, а также стабильное качество и надежность выпускаемой продукции. Это достойный результат сложной и усердной работы всего нашего коллектива при поддержке партнерских предприятий. Мы будем продолжать совершенствовать бизнес-процессы, повышая конкурентоспособность и общую эффективность деятельности», — подчеркнул генеральный директор ВИЛС Александр Опарин.
ОАО «ВИЛС» — стратегическое предприятие в области создания новых технологий и производства металлургической продукции из специальных сплавов. Обладает замкнутым металлургическим производственным циклом, интегрированным с испытательной и исследовательской базой. В инновационном портфеле института находится 100 патентов. Научные кадры и производственные мощности сосредоточены на единой площадке в Москве. Крупнейшим акционером ВИЛС является дочерняя структура Ростеха — АО «РТ-Проектные технологии».