Нижегородские спасатели провели авиаразведку зон подтопления 

Результаты таковы: Ока, Ветлуга, Керженец и часть Волги освободились ото льда. На Волге в районе села Просек продолжается ледоход, а ниже по течению видны закраины.
Закраины — небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке, озере, пруде, образующееся от скопления талой воды. (Толковый словарь Ушакова).
Специалисты МЧС отметили, что паводковая ситуация стабильная. На 19 апреля в Нижегородской области остаются затопленными 9 низководных мостов, 3 участка автомобильных дорог в 9 муниципальных образованиях и 46 придомовых территорий в Уренском районе. Жители обеспечены всем необходимым, эвакуация населения не требуется.