Нижегородские спасатели провели авиаразведку зон подтопления

Результаты таковы: Ока, Ветлуга , Керженец и часть Волги освободились ото льда. На Волге в районе села Просек продолжается ледоход, а ниже по течению видны закраины.

Закраины — небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замерзшей реке, озере, пруде, образующееся от скопления талой воды. (Толковый словарь Ушакова).