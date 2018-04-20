В больнице Воронежской области отремонтировали палату, закрытую после видео юного блогера 

Её отремонтировали раньше установленного срока. В Аннинской районной больнице открыли палату №6 отделения педиатрии. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщили судебные приставы, которые по решению суда в марте 2018 года приостанавливали её работу на 60 суток. До этого проверяющие нашли в палате №6 массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Проверка в Аннинской больнице прошла после появления в сети видео пациента, которого лечили в палате №6. Мальчик выложил запись из палаты № 6 на сервисе YouTube в феврале 2018 года. В видео юный блогер показал ужасные условия в палате — неустойчивые кровати, обшитые пластиком стены в трещинах, а в них засохшие остатки еды. Вскоре после публикации записи департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал «Вести-Воронеж» видео с ужасными условиями в детской палате районной больницы. По словам медиков, помещение уже много лет активно используется, и дети сами портят там обстановку. Авторы скандального ролика и вовсе, сами разложили мусор специально для съёмок. Капитальный ремонт в палате №6 до этого делали в 2008 году — тогда там были установлены новые окна, двери, потолочные и стеновые панели, обновили электропроводку и сантехнику, постелили линолеум. В больнице сообщили, что ремонт планируется провести летом 2018 года. Однако проверяющие закрыли палату из-за плохих условий уже в марте 2018 года и отвели 60 суток на ремонт по решению суду. В итоге палату отремонтировали уже к 12 апреля и досрочно открыли на пациентов.