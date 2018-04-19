Ставропольцам можно охотиться на белого гуся, вальдшнепа и крякву

Для получения разрешения на проведение охоты нужно написать заявление в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края, сообщили STAV.AIF.FU в этом ведомстве.

Для удобства жителей края их принимают как в министерстве, так и в районах.

В 2017 году процедура распределения разрешений проводилась в отношении самцов фазана, вальдшнепа, серой куропатки, пушных животных, водоплавающей и болотно-луговой дичи.

Было подано более семи тысяч заявок.

В 2018 году провели процедуру распределения разрешений на весеннюю охоту на белого гуся, селезня кряквы, вальдшнепа.

Охотники подали более тысячи заявок.

Охотиться можно в угольях «Арзгирское» и «Левокумское».

Распределение разрешений путем жеребьевки позволило снять социальную напряженность среди охотников.

Однако есть вопросы, над которыми еще необходимо работать.

Заявления на получение разрешения подаются через МФЦ, но жители края не всегда осведомлены о порядке и сроках распределения заявок и выдачи документов.

Поэтому много заявок оформляют с нарушениями и, как следствие, министерство отказывает в выдаче разрешений на охоту.