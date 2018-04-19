Ещё
Ставропольцам можно охотиться на белого гуся, вальдшнепа и крякву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставропольцам можно охотиться на белого гуся, вальдшнепа и крякву 

АиФ Ставрополье 36 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Для получения разрешения на проведение охоты нужно написать заявление в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края, сообщили STAV.AIF.FU в этом ведомстве.
Для удобства жителей края их принимают как в министерстве, так и в районах.
В 2017 году процедура распределения разрешений проводилась в отношении самцов фазана, вальдшнепа, серой куропатки, пушных животных, водоплавающей и болотно-луговой дичи.
Было подано более семи тысяч заявок.
В 2018 году провели процедуру распределения разрешений на весеннюю охоту на белого гуся, селезня кряквы, вальдшнепа.
Охотники подали более тысячи заявок.
Охотиться можно в угольях «Арзгирское» и «Левокумское».
Распределение разрешений путем жеребьевки позволило снять социальную напряженность среди охотников.
Однако есть вопросы, над которыми еще необходимо работать.
Заявления на получение разрешения подаются через МФЦ, но жители края не всегда осведомлены о порядке и сроках распределения заявок и выдачи документов.
Поэтому много заявок оформляют с нарушениями и, как следствие, министерство отказывает в выдаче разрешений на охоту.
АиФ Ставрополье: последние новости
«Космос» и «Москва» открылись, потому что исправили нарушения? ТЦ «Вершина Плаза» возобновляет работу в Пятигорске Прокуратура КЧР закроет ТЦ «Кавказ» и «Лето» в Черкесске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300857
Болгария: спасибо России, но…394
Порошенко озвучил новое обвинение против РФ142
В метро запретят раздеваться85
РФ нашла способ поквитаться с США187
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение