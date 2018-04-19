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В Нигерии нашли церемониальный жезл, украденный из зала заседаний сената
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В Нигерии нашли церемониальный жезл, украденный из зала заседаний сената 

РИА Новости 38 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Полиция Нигерии обнаружила церемониальный жезл, украденный в среду из зала заседаний сената страны, сообщает газета Premium Times.
В среду хулиганы забежали в зал заседаний сената Нигерии и выкрали церемониальный жезл, без которого невозможно принятие решений. Национальная ассамблея Нигерии (парламент) дала начальнику полиции страны 24 часа для того, чтобы его вернуть, говорится в сообщении.
"Офицеры полиции проводили массированные рейды в местах известного скопления преступников, досмотры, патрулирование и сбор информации, что вынудило злоумышленников выбросить жезл под эстакадой у городских ворот. Именно в этом месте патриотично настроенный прохожий обнаружил его и сообщил о находке в полицию", — цитирует газета заявления полиции.
При этом в полиции отметили, что расследование все еще продолжается и виновных ожидает наказание. Изначально подозрения в организации кражи пали на отстраненного сенатора Ови Омо-Агеге, но он свою вину в организации преступления отрицает.
На время поисков жезл заменили дубликатом, чтобы вести заседания в соответствии с процедурой, уточняет издание.
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