В Нигерии нашли церемониальный жезл, украденный из зала заседаний сената

МОСКВА , 19 апр — РИА Новости . Полиция Нигерии обнаружила церемониальный жезл, украденный в среду из зала заседаний сената страны, сообщает газета Premium Times.

В среду хулиганы забежали в зал заседаний сената Нигерии и выкрали церемониальный жезл, без которого невозможно принятие решений. Национальная ассамблея Нигерии (парламент) дала начальнику полиции страны 24 часа для того, чтобы его вернуть, говорится в сообщении.

"Офицеры полиции проводили массированные рейды в местах известного скопления преступников, досмотры, патрулирование и сбор информации, что вынудило злоумышленников выбросить жезл под эстакадой у городских ворот. Именно в этом месте патриотично настроенный прохожий обнаружил его и сообщил о находке в полицию", — цитирует газета заявления полиции.

При этом в полиции отметили, что расследование все еще продолжается и виновных ожидает наказание. Изначально подозрения в организации кражи пали на отстраненного сенатора Ови Омо-Агеге, но он свою вину в организации преступления отрицает.

На время поисков жезл заменили дубликатом, чтобы вести заседания в соответствии с процедурой, уточняет издание.