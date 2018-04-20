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Парламент Нигерии вероломно лишили символа власти
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Парламент Нигерии вероломно лишили символа власти 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В нигерийский парламент прямо во время заседания сената ворвались неизвестные и вынесли булаву — символ законодательной власти в стране. Видеозапись грабежа опубликовало Premium Times Nigeria в своем канале на YouTube.
Без церемониального атрибута сенат не может принимать новые законы. Однако спустя 15 минут после происшествия заседание возобновилось, поскольку булаву заменили запасной, передает Reuters.
Спикер сената сообщил, что предполагаемым заказчиком грабежа был отстраненный депутат Ови Омо-Агеге (Ovie Omo-Agege). Тот комментировать инцидент отказался. Однако в своем Twitter он написал, что уже побеседовал с полицией и не был арестован.
По факту хищения булавы проводится расследование. «Мы не можем назвать имен подозреваемых, пока не сделаем конкретных выводов», — заявил один из представителей полиции.
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