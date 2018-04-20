Москвичам предлагают оставить свой след в парке «Сокольники»

В грядущее воскресенье, 22 апреля, в «Сокольниках» пройдет 12-я по счету экоакция «Укоренись в парке». В ее рамках предполагается облагородить периметр парка вдоль Богородского шоссе, в частности, жители Москвы добавят кусты спиреи в живую изгородь парка.

Начало изгороди было положено на предыдущих аналогичных акциях. Принять участие в событии могут все желающие. Каждому из волонтеров будет предоставлена возможность посадить куст, а взамен — получить именной сертификат о посадке. Необходимый инвентарь жителям выдадут на месте.

После окончания работ по озеленению начнутся творческие мастер-классы по росписи игрушек — птиц из ткани. Также гостей парка ждет концертная программа, в рамках которой прозвучит музыка Италии Ирландии и русский рок.

Акция стартует в 13 часов 22 апреля. Сбор участников: справа на площадке перед аркой у Главного входа в парк.

Концерт пройдет возле Центральной клумбы напротив входа в парк, а мастер-классы — в пагоде за фонтаном у ярмарки. Начало этих мероприятий в 15 часов.

Организаторы акции обращают внимание на то, что корпоративным волонтерам посадки нужно зарегистрироваться по адресам электронной почты: mail@funday.ru или olgafleur@yandex.ru.