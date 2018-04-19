Посадившая самолет со взорванным двигателем женщина‐пилот служила в боевой авиацией

56‐летняя Тэмми Джо Шульц из США , которая совершила экстренную посадку с более чем сотней пассажиров на борту, вызвала внимание публики, выразившей восхищение мастерством женщины‐пилота. О громких словах благодарности в адрес аса сообщил телеканал CNN

Бывшая летчица истребителя отметила, что через 20 минут после вылета из Нью-Йорка

пассажиры услышали хлопки, похожие на взрывы. Поврежденная деталь задела иллюминатор, куда

из-за разгерметизации начало всасывать женщину. Другие люди на борту попытались втянуть ее в салон.

Общественность вскоре начала с восхищением отзываться о «стальных нервах» героини этой истории. Сама же виновница обсуждений скромно отказалась от интервью представителям прессы. Один из представителей ВМС назвал Шульц одной из первых женщин, которым довелось управлять военной авиацией.

Коллеги пилота вспомнили о ее высокой дисциплине и преданности делу. «Я рада, что в тот день за штурвалом оказалась Шульц. Мастерство, с которым ей удалось посадить самолет, отлично характеризует ее. Я не удивлена этим ее поступком, она всегда была на высоте», — рассказали ее сослуживцы.

Управлявшая самолетом успокоила поднявшуюся панику и посадила судно. Ранее она служила в ВМС пилотом из калифорнийского подразделения

VAQ-34, в чьи задачи входило реагировать на возможные ракетные атаки Советского Союза.

Женщина связалась с диспетчерской службой и объявила о поломке. После жесткой посадки находившиеся в салоне зааплодировали летчице, отметив ее профессионализм. Женщина, которую втянули в иллюминатор, скончалась позже в госпитале в Филадельфии. Еще семеро пассажиров получили травмы.