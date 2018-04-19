Зарубежные спецслужбы не вмешивались в выборы в Чехии, заявил премьер

ПРАГА , 19 апр — РИА Новости . Чешские спецслужбы не располагают информацией о том, чтобы на недавние парламентские и президентские выборы оказывалось внешнее влияние, сообщил в четверг, выступая перед депутатами парламента, премьер страны Андрей Бабиш

"На сегодняшний день, по данным директора Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) Михала Коуделки, не существует никакой информации о вмешательстве извне в выборы в Чехии и не подтверждаются никакие спекуляции о том, что такое могло произойти", — сказал Бабиш.