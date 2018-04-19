Россияне научились зарабатывать на падении курса рубля

По ее словам, граждане РФ стали чаще продавать доллары во время резкого роста курса и выкупать их обратно в случаях падения. Однако пока масштабы подобного обмена невелики.

«Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала Юдаева (цитата по РИА «Новости» ), сославшись на данные отчетов коммерческих банков.

Юдаева также не исключила, что резкий скачок валютных операций может быть связан с опасением россиян о блокировании валютных счетов, вызванным санкциями в отношении РФ.

«В принципе, граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — сказала она.