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Россияне научились зарабатывать на падении курса рубля
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Россияне научились зарабатывать на падении курса рубля 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева на весенней сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне рассказала, что россияне научились зарабатывать на волатильности курса рубля.
По ее словам, граждане РФ стали чаще продавать доллары во время резкого роста курса и выкупать их обратно в случаях падения. Однако пока масштабы подобного обмена невелики.
«Это не какие-то огромные масштабы, сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014-2015 годов — это мизер, там больше слов, чем дела», — сказала Юдаева (цитата по РИА «Новости»), сославшись на данные отчетов коммерческих банков.
Юдаева также не исключила, что резкий скачок валютных операций может быть связан с опасением россиян о блокировании валютных счетов, вызванным санкциями в отношении РФ.
«В принципе, граждане уже привыкли к «перелетам» и могли по курсу прошлого вторника пойти и поменять обратно — выиграли на настоящий момент. У нас граждане уже в разные стороны пытаются циркулировать на валютном рынке», — сказала она.
Министерство финансов США ввело последний пакет антироссийских санкций 6 апреля. Вскоре после этого обвалилась стоимость акций компаний, попавших под ограничения, начался рост курса доллара и евро.
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