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«Хаббл» заснял фантастическую туманность
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«Хаббл» заснял фантастическую туманность 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
По случаю 28‐летней работы на благо мировой науки орбитального телескопа «Хаббл», которое отметят 24 апреля этого года, Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию необычайной красоты. На странице ESA в Twitter появилось изображение громадного, напоминающее эффекты из фантастических фильмов, межзвездного облака в созвездии Стрельца.
Опубликованную туманность европейские астрономы окрестили Лагуной. Сообщается, что Лагуна расположена на расстоянии примерно 4000 световых лет от Земли. Эту туманность обнаружил еще в далеком 1654 году итальянский астроном Джованни Баттид Ходиерной. Однако, только сейчас удалось получить снимки этого места во вселенной в необычайной четкости и во всей красе космической цветовой палитры.
The Lagoon Nebula features in this special 28th anniversary image from @HUBBLE_space (What shapes do you see though?) Details and download: https://t.co/GcBlekrBXD pic.twitter.com/g9ciaN2ZH6
— ESA (@esa) 19 апреля 2018 г.
Снимок, сделанный телескопом «Хаббл», послужил доказательством допущенного некогда самим Эйнштейном просчета. На фотографии изображен «космический глаз». Его «зрачок и радужная оболочка» составлены из множества скоплений галактик. Гениальный физик считал, что подобные искривления невозможно заметить ни человеческим глазом ни даже сверхточным телескопом.
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