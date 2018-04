«Хаббл» заснял фантастическую туманность

По случаю 28‐летней работы на благо мировой науки орбитального телескопа «Хаббл», которое отметят 24 апреля этого года, Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию необычайной красоты. На странице ESA в Twitter появилось изображение громадного, напоминающее эффекты из фантастических фильмов, межзвездного облака в созвездии Стрельца.

Опубликованную туманность европейские астрономы окрестили Лагуной. Сообщается, что Лагуна расположена на расстоянии примерно 4000 световых лет от Земли. Эту туманность обнаружил еще в далеком 1654 году итальянский астроном Джованни Баттид Ходиерной. Однако, только сейчас удалось получить снимки этого места во вселенной в необычайной четкости и во всей красе космической цветовой палитры.

The Lagoon Nebula features in this special 28th anniversary image from @HUBBLE_space (What shapes do you see though?) Details and download: https://t.co/GcBlekrBXD pic.twitter.com/g9ciaN2ZH6

— ESA (@esa) 19 апреля 2018 г.

Снимок, сделанный телескопом «Хаббл», послужил доказательством допущенного некогда самим Эйнштейном просчета. На фотографии изображен «космический глаз». Его «зрачок и радужная оболочка» составлены из множества скоплений галактик. Гениальный физик считал, что подобные искривления невозможно заметить ни человеческим глазом ни даже сверхточным телескопом.