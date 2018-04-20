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В «Москва-Сити» открыли самую высокую в Европе смотровую площадку
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В «Москва-Сити» открыли самую высокую в Европе смотровую площадку 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Самая высокая смотровая площадка Европы открывается в российской столице. Она расположена на 89 этаже башни «Федерация-Восток» в комплексе «Москва-Сити», передает «ТВ Центр».
Угол обзора смотровой площадки составляет 360 градусов. Через огромные панорамные окна посетители увидят все достопримечательности города. А узнать информацию о каждом объекте можно с помощью интерактивного гида, он работает на нескольких языках.
Вся площадка поделена на девять развлекательных зон. Создано уникальное арт-пространство с картинной галерей и фото-студией. Есть даже настоящая фабрика мороженного.
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