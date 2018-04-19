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Сверху видно все. Открылась самая высокая площадка континента
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Сверху видно все. Открылась самая высокая площадка континента 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Cталинские высотки, «Лужники», кремлевские башни, Воробьевы горы…Теперь в ряду знаменитых смотровых площадок появилась и смотровая башни «Федерация. Восток», что в деловом центре «Москва-Сити». Кстати, она опередила и смотровую площадку Останкинской телебашни, завоевав звание самой высокой обзорной площадки в Европе. На Златоглавую с высоты птичьего полета посмотрел и корреспондент «ВМ».
Площадка уже успела попасть в Книгу рекордов России, поскольку ничего подобного ни в нашей стране, ни в Европе нет. Находится она на 89-м этаже. Это почти 350 метров над землей.
Наверх со скоростью восемь метров в секунду поднимает лифт. Буквально летит — уши закладывает. На нужном этаже оказываешься меньше чем за две минуты.
Отсюда видна вся столица вместе со всеми достопримечательностями. Это и неудивительно, поскольку угол обзора смотровой площадки составляет 360 градусов.
Смотровая площадка поделена на девять развлекательных зон. Во время экскурсии участники смогут посмотреть проекционное шоу, рассказывающее о важных вехах становления и развития Москвы. Готовили его специалисты из шоу «Вокруг света». Здесь же посетителям выдадут специальные планшеты. Наведя их на какой-либо объект, можно узнать его историю.
— Давайте направим планшеты на Московский университет, — говорит экскурсовод Михаил Тяжев. — Пожалуйста, на планшете перед вами история вуза. Можно также почитать и легенды про это здание, послушать аудиопрезентацию и посмотреть на 3D-модель здания. Пока в нашу базу загружено 34 объекта, будем со временем увеличивать их количество.
Планируется, что площадка станет центром притяжения и для любителей искусства. Здесь будут проводиться мультимедийные спектакли, кинопоказы, лекции и концерты. Кроме этого, для столичных школьников будут проводить бесплатные уроки москвоведения.
Несмотря на то что от одного только взгляда вниз в жилах стынет кровь, организаторы заверяют — бояться не стоит. Ограждающие площадку стекла очень прочные: ударь кувалдой — не разобьешь.
Кстати, смотровая площадка в скором времени еще раз попадет в Книгу рекордов Гиннесса. А все потому, что здесь, помимо прочего, работает самая высокая фабрика мороженого в мире.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Пальцев, PR-директор официальной смотровой площадки «Москвы-Сити» PANORAMA 360:
— Мы долго искали место для смотровой площадки. Были приятно удивлены, когда узнали, что можно получить 89-й этаж башни «Федерация. Восток». Мы сразу же выкупили весь этаж. Строительные работы начались в сентябре прошлого года, и сегодня мы презентуем площадку в готовом виде. Надо сказать, само по себе пространство является произведением искусства. Особую изюминку добавляет уникальная фабрика мороженого. В дальнейшем планируем организовывать квесты.
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