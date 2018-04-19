Студенты из Сокола на «Авиахакатоне» создали приложение для обработки жалоб клиентов

На межвузовском «Авиахакатоне» в Московском авиационном институте на Соколе в направлении «Работа с претензиями пассажиров» победу праздновала команда «Lambda IT». В её состав вошли четыре студента МАИ — Артемий Мазаев, Семён Гуляев, Тимур Майзенберг, Дмитрий Бутаков и студент МИИТ Ричард Купер.

«Ребята создали уникальное приложение. Оно, с одной стороны, будет служить формой для оформления жалобы пользователем, а с другой стороны — помощником для сотрудников авиакомпании. При помощи программы они быстро и юридически квалифицированно смогут ответить на претензию пользователя», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.