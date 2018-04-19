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Камерный хор ветеранов выступил на празднике в центре соцобслуживания Сокола
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Камерный хор ветеранов выступил на празднике в центре соцобслуживания Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
День именинника праздновали в филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» 11 апреля. По уже сложившейся традиции сотрудники центра чествовали именинников, чей день рождения пришелся на март.
— Начальник ОСКАД Наталья Заборовская поздравила с днем рождения активистов проекта «Московское долголетие», пожелала им долгих лет и процветания. День рождения проекта, кстати, тоже приходится на первый весенний месяц, — сообщил представитель ЦСО.
Музыкальным подарком для именинников стало выступление камерного хора ветеранов музыкальной школы имени Дунаевского «Верные друзья». (ео)
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