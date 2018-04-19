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«Дочка» Ростеха запустит комплекс по переработке мусора в Подмосковье до конца 2019 года
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«Дочка» Ростеха запустит комплекс по переработке мусора в Подмосковье до конца 2019 года 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Дочерняя компания корпорации Ростех «РТ-Инвест» введет в эксплуатацию свой первый мусороперерабатывающий комплекс (МПК) в Московской области в Сергиево-Посадском районе до 26 декабря 2019 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг по итогам презентации объекта в муниципалитете.
"Проектирование и прохождение экспертиз мусороперерабатывающего комплекса в Сергиево-Посадском районе запланировано до середины декабря 2018 года, ввод в эксплуатацию — до 26 декабря 2019 года", — сообщил собеседник агентства.
МПК станет частью современной инфраструктуры Подмосковья по обращению с коммунальными отходами и позволит развивать культуру обращения с мусором среди населения, заявил в ходе презентации заместитель генерального директора «РТ-Инвест» Игорь Пикалов. «Опираясь на мировой опыт, для достижения качественного уровня раздельного сбора требуется в среднем 15 лет. Уверен, что проект найдет поддержку среди населения, и мы сможем пройти этот путь гораздо быстрее», — сказал он.
МПК будет включать в себя комплекс по полуавтоматической сортировке отходов мощностью приемки 350 тыс. тонн в год и участок компостирования органических фракций. Также инвестор планирует оборудовать контейнерные площадки муниципалитета под двухконтейнерный принцип сортировки мусора: в один будут собираться органические отходы, во второй — пригодные для вторичной переработки материалы. Ранее сообщалось, что на этот принцип Подмосковье перейдет с 2019 года. «Кроме того, планируется разместить баки для опасных отходов: батарейки, аккумуляторы и другие гаджеты. Такой подход позволит качественно улучшить работу будущего МПК и станет первым шагом на пути формирования комплексной системы обращения с отходами на территории Московской области», — добавили в пресс-службе «РТ-Инвест».
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