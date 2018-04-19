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Сбор на поиск. 12-летняя девочка пропала в Кстове
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Сбор на поиск. 12-летняя девочка пропала в Кстове 

nn.ru 51 минуту назад
Фото: nn.ru
Девочка ушла в школу 13 апреля и пропала. Заявление в правоохранительные органы поступило только сегодня.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении Веры, просьба сообщать в полицию по телефону 02 или по горячей линии 8 (831) 28 38 200.
Приметы Веры:худощавого телосложения, рост 150 см, светлые волосы, веснушки.
Была одета в темно-синюю жилетку, черную толстовку, черные брюки, черные ботинки.
Объявлен сбор на поиск, к которому могут присоединиться неравнодушные нижегородцы.
Время: 19 апреля в 21:00, место сбора город Кстово, проспект Победы, 5. Инфорг: Надежда 89506162467.
Редакция направила запрос в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.
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