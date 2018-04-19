Сбор на поиск. 12-летняя девочка пропала в Кстове

Девочка ушла в школу 13 апреля и пропала. Заявление в правоохранительные органы поступило только сегодня.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Веры, просьба сообщать в полицию по телефону 02 или по горячей линии 8 (831) 28 38 200.

Приметы Веры:худощавого телосложения, рост 150 см, светлые волосы, веснушки.

Была одета в темно-синюю жилетку, черную толстовку, черные брюки, черные ботинки.

Объявлен сбор на поиск, к которому могут присоединиться неравнодушные нижегородцы.

Время: 19 апреля в 21:00, место сбора город Кстово, проспект Победы, 5. Инфорг: Надежда 89506162467.

Редакция направила запрос в полицию с просьбой прокомментировать ситуацию.