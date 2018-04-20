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По шести адресам в Богородском установят леерные ограждения
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По шести адресам в Богородском установят леерные ограждения 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Эти ограждения смогут обезопасить пешеходов от наездов автомобилей.
Заместитель главы управы района Богородское Андрей Трошкин сообщил, что вдоль дорог по шести адресам будут установлены ограждения высотой около метра, которые обезопасят пешеходов от наездов автомобилей.
«Такие ограждения уже установлены на Открытом шоссе и на Краснобогатырской улице», — добавил Андрей Трошкин.
Теперь, по его словам, их установят по адресам: Андреево-Забелинская улица, вл. 28; Бойцовая ул., вл. 20 и вл. 25 (пересечение с бульваром Маршала Рокоссовского); бульвар Маршала Рокоссовского; 1-я Гражданская ул., вл. 99; Алымов пер., вл. 15; 7-ой проезд Подбельского (Ивантеевская ул., д. 32А).
Работы, общей стоимостью почти 6,4 млн рублей, состоятся за счет средств стимулирования управы района на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и благоустройству территории Богородского. Помимо этого в рамках этих же мероприятий по адресу: 4-й проезд Подбельского состоится обустройство парковочных карманов на три машиноместа.
Отметим, что все виды работ были предварительно согласованы муниципальными депутатами.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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