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Пентагон рассказал о поведении российских войск во время удара по Сирии
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Пентагон рассказал о поведении российских войск во время удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Российские силы в Сирии не угрожали и не мешали США во время ракетного удара, заявили в Пентагоне.
В ведомстве добавили, что российские силы во время удара «вели себя профессионально», передает РИА «Новости».
В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупредили ли Россию о сирийском ударе, заявил, что «определенный обмен информацией» ведется по линии военных.
Добавим также, что средства ПВО ВС России не участвовали в отражении удара по Сирии — этим занималась противоракетная оборона сирийских войск, на вооружении которых стоят системы российского производства.
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