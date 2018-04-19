Костромичка лишилась бани после скандала с соседями

В деревне Клюшниково жители подали жалобу на соседку, которая построила баню на земле общего пользования, сообщает управление ФССП по Костромской области

Она разместила строение рядом со своим участком, проигнорировав при этом требования закона. Но другие жители деревни с нарушением мириться не захотели, и обратились в суд. Суд обязал женщину за свой счет снести баню, что она и сделала, но вот фундамент оставила на прежнем месте. Тогда в гости к нарушительнице наведался судебный пристав и напомнил о судебном решении.

В итоге фундамент она разобрала, но за нарушение сроков заплатит исполнительский сбор.