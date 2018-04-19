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Керчане выйдут на масштабный субботник
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Керчане выйдут на масштабный субботник 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
21 апреля неравнодушные керчане соберутся на субботнике, чтобы подготовить парки к летнему отдыху.
Единомышленников ищут в социальных сетях. Субботник будет организован в четырех точках города: в парке «Деметра», на горе Митридат, в районе лестницы к пляжу на территории Института, в селе Чистополье. В каждом пункте будет ждать куратор. Участников мероприятия просят взять с собой грабли, кисти, ведра или другой инвентарь. Мешки, перчатки и известь будут предоставлены.
Ранее сообщалось, что глава администрации города Керчь Сергей Бороздин принял участие в выездном совещании по вопросу благоустройства улиц города.
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