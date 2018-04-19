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Европарламент потребовал от Турции освободить греческих солдат
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Европарламент потребовал от Турции освободить греческих солдат 

Российская Газета 53 минуты назад
Европейский парламент в четверг абсолютным большинством голосов одобрил резолюцию, призывающую Турцию в кратчайшие сроки завершить все юридические процедуры и освободить находящихся уже второй месяц в турецкой тюрьме двух греческих солдат. Документ, также предписывающий исполнительным органам Евросоюза и странам-членам ЕС продемонстрировать солидарность с Грецией по этому вопросу, поддержали 607 евродепутатов при 7 голосах против и 18 воздержавшихся.
Напомним, греческие лейтенант и старшина были задержаны ещё в начале марта за незаконный переход границы между Грецией и Турцией. В Афинах утверждают, что военнослужащие просто заблудились в условиях плохой погоды и случайно зашли на несколько метров на турецкую территорию. В Анкаре же посчитали, что арестованные греки могли заниматься шпионажем и оставили их под стражей до выяснения всех обстоятельств.
При этом комментаторы не исключают, что такое решение имеет прямое отношение к отказу греческой стороны выдать Анкаре восьмерых турецких военнослужащих, укрывшихся в Греции после попытки госпереворота в Турции. В итоге, не найдя понимания у своих турецких соседей, Греция обратилась в европейские институты с просьбой оказать ей поддержку в этом чувствительном вопросе — данная тема является предметом постоянного обсуждения в местных СМИ. И, надо сказать, такая поддержка была быстро оказана.
Сначала Евросовет выразил «глубокую озабоченность продолжающимся удержанием граждан ЕС в Турции, включая двух греческих солдат». Затем эта тема была поднята на мартовском саммите ЕС-Турция в болгарской Варне. Теперь же к наращиванию давления на Анкару подключился и законодательный орган Евросоюза.
Впрочем, до сих пор турецкие власти игнорировали подобные призывы европейцев, ссылаясь на независимость своего правосудия и отвергая любое вмешательство в текущие правовые процедуры. По некоторым данным, полностью осознавая ограниченные возможности своих европейских коллег в решении этого важного для Греции вопроса, премьер-министр страны Алексис Ципрас уже обратился к высшему российскому руководству с просьбой об оказании содействия.
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