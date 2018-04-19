Неизвестная улица Петербурга: могила Гитлера, церковь старообрядцев и вантовый путепровод

Путешественник Яков Буровцев продолжает обходить все улицы Петербурга в алфавитном порядке. Специально для нашего сайта городской энтузиаст ведет путевые заметки: зажигательно — о проспектах, аллеях и тупиках. В новом выпуске: проспект Александровской Фермы.

Необычный для петербургского уха топоним отсылает нас к реалиям давно истлевшего прошлого: в XIX веке на границе нынешних Фрунзенского и Невского районов существовало село Александровское, ныне поглощенное городом, а при нем была земледельческая ферма. Прошли столетия, ни села, ни фермы больше нет, но они продолжают жить в названии, которое улица получила в 1922 году от пламенных атеистов взамен старого религиозно окрашенного «Преображенская дорога» — то есть ведущая на Преображенское кладбище, речь о котором впереди. Часть улицы, принадлежащая живым, относительно невелика: квартал серых пятиэтажек на нечетной стороне и несколько более современных зданий напротив. Следует обратить внимание на №2, один из последних домов советской эпохи, построенный в 1991 году и отличающийся причудливой асимметричной планировкой, впрочем, деликатно реализованной и в глаза не бросающейся. Зато стоящий по соседству ЖК Green City, последняя очередь которого сдается в этом году, заявляет о себе предельно громко, в первую очередь исполинскими размерами. Фасад гигантского муравейника украшают странного вида рельефы на древесную тему — по всей видимости, воспоминание о загадочной земледельческой ферме.