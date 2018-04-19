Неизвестная улица Петербурга: могила Гитлера, церковь старообрядцев и вантовый путепровод 

Путешественник Яков Буровцев продолжает обходить все улицы Петербурга в алфавитном порядке. Специально для нашего сайта городской энтузиаст ведет путевые заметки: зажигательно — о проспектах, аллеях и тупиках. В новом выпуске: проспект Александровской Фермы.
Необычный для петербургского уха топоним отсылает нас к реалиям давно истлевшего прошлого: в XIX веке на границе нынешних Фрунзенского и Невского районов существовало село Александровское, ныне поглощенное городом, а при нем была земледельческая ферма. Прошли столетия, ни села, ни фермы больше нет, но они продолжают жить в названии, которое улица получила в 1922 году от пламенных атеистов взамен старого религиозно окрашенного «Преображенская дорога» — то есть ведущая на Преображенское кладбище, речь о котором впереди. Часть улицы, принадлежащая живым, относительно невелика: квартал серых пятиэтажек на нечетной стороне и несколько более современных зданий напротив. Следует обратить внимание на №2, один из последних домов советской эпохи, построенный в 1991 году и отличающийся причудливой асимметричной планировкой, впрочем, деликатно реализованной и в глаза не бросающейся. Зато стоящий по соседству ЖК Green City, последняя очередь которого сдается в этом году, заявляет о себе предельно громко, в первую очередь исполинскими размерами. Фасад гигантского муравейника украшают странного вида рельефы на древесную тему — по всей видимости, воспоминание о загадочной земледельческой ферме.
Сразу за светофором появляется самый масштабный объект улицы — комплекс из двух кладбищ, разделенных полотном Октябрьской железной дороги. По свидетельству историка В. М. Лукина, которое можно найти в монументальной коллективной монографии «Исторические кладбища Санкт-Петербурга», он был заложен в начале 70-х годов XIX века и стал своего рода прогрессивной градостроительной инициативой. Бурно развивающаяся наука тех лет призывала немедленно убрать захоронения за пределы больших городов по санитарно-эпидемиологическим причинам, к тому же три старых петербургских кладбища — Митрофаниевское, Волковское и Смоленское — были переполнены. К созданию нового некрополя подошли предельно ответственно, вплоть до того, что само местоположение вдоль железной дороги было выбрано не случайно: ежедневно сюда приходил специальный поезд с вагонами для покойников и пассажиров, провожавших их в последний путь. Его расписание было приурочено ко времени богослужения, а отправлялись составы со специального вокзала для усопших в конце Полтавской улицы. Петербуржцы не оценили по достоинству достижения прогресса и предпочитали обретать вечный покой в центре, а сюда отправлялась городская беднота, состоящая преимущественно из приехавших на заработки провинциалов. Западная часть кладбища изначально проектировалась как «иноверческая», предназначенная для иудеев, магометан, католиков, лютеран и даже караимов, но до наших дней эта территория дошла исключительно как еврейская. Здание неуловимо восточных форм, выходящее фасадом на проспект — не синагога, как ошибочно полагают многие, а молитвенный дом омовения и отпевания, построенный в 1912 году. Этот памятник высокого модерна уже который год пребывает в состоянии вялотекущей реставрации — пока успели привести в порядок только боковые галереи. За ним высятся полуразрушенные склепы самых невероятных видов — настоящий подарок для вдумчивого исследователя мемориальной культуры. Среди более легкомысленных посетителей кладбища популярностью пользуется поиск могилы Гитлера, которая, как ни странно, здесь действительно имеется. Вторая часть некрополя, раскинувшаяся за железной дорогой, после 1917 года получила название «Кладбище жертв 9 января», хотя помимо погибших в Кровавое воскресенье, здесь по легенде находятся и могилы народовольцев — убийц Александра II. В первые годы Советской власти на месте снесенной деревянной церкви был воздвигнут монумент в лучших традициях эпохи — сложенная из гранита трибуна (на которую можно и нужно подняться), барельеф, цитаты из Ленина и статуя рабочего, держащего в руке урну с прахом героев. Курьезность композиции заключается в том, что до 1917 года в России не существовало крематориев и самой практики трупосожжения, посему урне с прахом погибших в 1905 году просто неоткуда взяться. Единственная сохранившаяся кладбищенская церковь 1896 года постройки также находится прямо на проспекте, но и с ней все непросто: после долгих лет запустения она была в 1982 году возвращена верующим, но вовсе не православным, как того можно было бы ожидать, а старообрядцам Белокриницкого согласия. Их появление не объяснимо ничем, кроме произвола властей: «ревнители древнего благочестия» никогда не имели к этому месту никакого отношения. В отличие от поморов или «глухой нетовщины», староверы Белокриницкого согласия похожи на обычных православных, но все же гораздо менее открыты миру: храм обнесен глухим бетонным забором, и попасть внутрь праздному зеваке непросто. Последняя достопримечательность проспекта Александровской Фермы — изящный вантовый мост, а точнее путепровод одноименного названия, построенный в 2008 году. Вантовые мосты стали таким же архитектурным олицетворением современной России, как, к примеру, панельные пятиэтажки — символом застоя. Путинская эпоха подарила этих великолепных гигантов белого цвета многим крупным городам нашей страны, будь то Красноярск, Тюмень или Владивосток. О символизме вантового моста применительно к нашей эпохе еще предстоит поразмыслить культурологам будущего, но что касается путепровода Александровской Фермы, то он представляет собой неутешительную и мрачную метафору. Соединяет он вовсе не два берега полноводной реки, а две части гигантского кладбища, и по нему ночами ходят друг к другу в гости призраки жертв революции, блокады, репрессий и катастроф, «иноверцы» и «раскольники». Другая сторона метафоры откроется тому, кто посмотрит вниз с середины моста: вместо погребального поезда там со свистом проносится современный комфортабельный «Сапсан» — то в Москву, то обратно. А значит, жизнь продолжается.