Росгвардеец получил черепно-мозговую травму, упав у Верховного суда

Охранник при обходе территории ударился головой о поребрик.

Государственная инспекция труда в республике рассказала о несчастном случае, который произошел с охранником Верховного суда Карелии . Сотрудник Росгвардии около 6 часов вышел из здания суда для обхода охраняемой территории. На улице Малая Слободская мужчина поскользнулся, упал и ударился затылком о край поребрика. Согласно медицинскому заключению росгвардеец получил тяжелую черепно-мозговую травму.

В ходе дополнительного расследования, из числа тех, кто мог быть причастен к случившемуся, исключили компанию ООО «ТехРент», поскольку фирма «не осуществляет текущее содержание тротуаров со стороны металлического забора», ограждающего здание Верховного суда республики.