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Росгвардеец получил черепно-мозговую травму, упав у Верховного суда
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Росгвардеец получил черепно-мозговую травму, упав у Верховного суда 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Охранник при обходе территории ударился головой о поребрик.
Государственная инспекция труда в республике рассказала о несчастном случае, который произошел с охранником Верховного суда Карелии. Сотрудник Росгвардии около 6 часов вышел из здания суда для обхода охраняемой территории. На улице Малая Слободская мужчина поскользнулся, упал и ударился затылком о край поребрика. Согласно медицинскому заключению росгвардеец получил тяжелую черепно-мозговую травму.
В ходе дополнительного расследования, из числа тех, кто мог быть причастен к случившемуся, исключили компанию ООО «ТехРент», поскольку фирма «не осуществляет текущее содержание тротуаров со стороны металлического забора», ограждающего здание Верховного суда республики.
По материалам: ptzgovorit.ru
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