Водоканал Всеволожска «затопил» несколько дачных участков

Ремонтные работы, проводимые Водоканалом во Всеволожске , привели к неизвестно откуда взявшейся воде, частично затопившей несколько дачных участков.

Жительница Всеволожска рассказала ivbg.ru, что внезапно после плановых ремонтных работ её участок частично превратился в болотистую местность. По словам Татьяны, участок находится по адресу улица Волковская, дом 43/33.

"Вчера устанавливали задвижки водоканал. Сегодня наш участок топит водой. Водоканал разводит руками, не знают чья вода. Помогите, эта ситуация длится не один год", — рассказала женщина.