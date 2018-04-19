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Водоканал Всеволожска «затопил» несколько дачных участков
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Водоканал Всеволожска «затопил» несколько дачных участков 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Ремонтные работы, проводимые Водоканалом во Всеволожске, привели к неизвестно откуда взявшейся воде, частично затопившей несколько дачных участков.
Жительница Всеволожска рассказала ivbg.ru, что внезапно после плановых ремонтных работ её участок частично превратился в болотистую местность. По словам Татьяны, участок находится по адресу улица Волковская, дом 43/33.
"Вчера устанавливали задвижки водоканал. Сегодня наш участок топит водой. Водоканал разводит руками, не знают чья вода. Помогите, эта ситуация длится не один год", — рассказала женщина.
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