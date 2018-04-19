Битва президентских лимузинов: «Путизин» против «Трампмобиля» 

Одной из самых примечательных новинок забытого многими западными автопроизводителями Московского автосалона ММАС этого года станет, безусловно, лимузин Президента Российской Федерации. Правительственный автомобиль создан в рамках амбициозного проекта Кортеж и, не исключено, что мы увидим его уже на инаугурации Владимира Путина.
Как сообщил изданию Russia Today министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президентский лимузин уже прошел ряд краш-тестов и, по заявлению министра, вполне успешно. Также было указано, что до конца апреля несколько экземпляровбудет передано заинтересованным службам для всесторонних испытаний и тест-драйва.
Так может выглядеть «лимузин Путина»
Однако не только российский президент готовится сменить «тачку» — глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп также ждет-не дождется, когда сможет прокатиться на «транспортном средстве №1» нового поколения. Уже больше года прошло с тех пор, как Трамп поселился в Белом Доме, но он по-прежнему вынужден «донашивать» лимузин за Бараком Обамой, который в строю аж с 2009 года.
Сегодня канал Fox News рассказал, что новый лимузин главы американского государства уже передали от производителя агентам секретной службы и вскоре он встанет на службу президенту. Официальным бессменным поставщиком «карет» для «американского двора» с 1993 года является компания Cadillac. И на сей раз традиция не была нарушена, производитель рассказал, что «выполнил задание и передал автомобиль клиенту».
Старый президентский лимузин Трампа
Что интересно, официальный дебют американского президентского «лимо», как и российского, запланирован на конец лета. Таким образом, нас с вами ждет настоящая битва двух правительственных «монстров», ведь каждый создавался с мыслью если не о мировом господстве будущего владельца, то точно о безоговорочном лидерстве во всех отношениях.
Правда, если о «путизине» мы кое-что можем узнать по предварительным рендерам и моделям — создатели «первого борта» явно черпали вдохновение в дизайне Rolls-Royce и старых ЗИЛ — то «трампмобиль» для нас полная загадка и мы лишь единожды видели облаченный в полный камуфляж прототип.