Битва президентских лимузинов: «Путизин» против «Трампмобиля»

Одной из самых примечательных новинок забытого многими западными автопроизводителями Московского автосалона ММАС этого года станет, безусловно, лимузин Президента Российской Федерации. Правительственный автомобиль создан в рамках амбициозного проекта Кортеж и, не исключено, что мы увидим его уже на инаугурации Владимира Путина

Как сообщил изданию Russia Today министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , президентский лимузин уже прошел ряд краш-тестов и, по заявлению министра, вполне успешно. Также было указано, что до конца апреля несколько экземпляровбудет передано заинтересованным службам для всесторонних испытаний и тест-драйва.

Так может выглядеть «лимузин Путина»

Сегодня канал Fox News рассказал, что новый лимузин главы американского государства уже передали от производителя агентам секретной службы и вскоре он встанет на службу президенту. Официальным бессменным поставщиком «карет» для «американского двора» с 1993 года является компания Cadillac. И на сей раз традиция не была нарушена, производитель рассказал, что «выполнил задание и передал автомобиль клиенту».

Старый президентский лимузин Трампа

Что интересно, официальный дебют американского президентского «лимо», как и российского, запланирован на конец лета. Таким образом, нас с вами ждет настоящая битва двух правительственных «монстров», ведь каждый создавался с мыслью если не о мировом господстве будущего владельца, то точно о безоговорочном лидерстве во всех отношениях.