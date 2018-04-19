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Ферме по разведению оленей грозит штраф после сюжета калининградских «Вестей»
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Ферме по разведению оленей грозит штраф после сюжета калининградских «Вестей» 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Он вышел в эфир 10 апреля, в нём были показаны кадры с территории животноводческого фермерского хозяйства, где в ненадлежащих условиях без ухода и корма содержится порядка 50 оленей. Около 20 туш мертвых оленей находились в вольерах вместе с живыми животными.
Прокуратурой Краснознаменского района была организована проверка по данному факту. По её итогам выявлены нарушения законодательства о ветеринарии.
Так, директор ООО «Серебряное копытце» не уведомил органы государственного ветеринарного надзора о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных в количестве 12 штук, произошедшем в поселке Высокое. Кроме того, он директором нарушил ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
На основании изложенного, прокурором района в отношении руководителя хозяйства вынесены 2 постановления о возбуждении производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.10.7 КоАП РФ и ч.3 ст.10.8 КоАП РФ.
«Материалы находятся на рассмотрении в Департаменте ветеринарии Министерства сельского хозяйства Правительства Калининградской области», — отметили в пресс-службе прокуратуры Калининградской области.
СУ СК России по Калининградской области также проводится процессуальная проверка по факту жестокого обращения с животными.
Примечательно, что во время одного из визитов на ферму с целью проверить состояние животных съемочная группа калининградских «Вестей» и корреспондент районной газеты стали свидетелями совсем не радужного приёма. Мужчина, который представился другом учредителя, буквально кидался на журналистов, не стесняясь в выражениях.
Евгений Войнов, представитель собственника:
— Камеру убери отсюда! Свобода СМИ не для тебя здесь, слышь, ты! Поняла или нет! Ты находишься на моей земле, вон отсюда! Вон отсюда, говорю! Уберите камеру! Я с уважением к вам, но уберите камеру!
Узнав, что с минуты на минуту приедет наряд полиции из районного отдела, мужчина исчез так же внезапно.
СК начал проверку по факту гибели оленей на ферме Краснознаменска
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