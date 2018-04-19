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В Кирове и Кирово-Чепецке закрывают несколько торговых центров: судебные приставы вручили соответствующие постановления
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В Кирове и Кирово-Чепецке закрывают несколько торговых центров: судебные приставы вручили соответствующие постановления 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и Кирово-Чепецкий МРО СП Управления поступили исполнительные документы о принятии мер по обеспечению исков в виде запрета осуществлять деятельность в торговых центрах «Прайд», г. Киров и «Бельетаж», г. Кирово-Чепецк, а также приостановления эксплуатации зданий развлекательного центра «Гауди Холл» и торгового центра «Зенит».
Исполнительные документы выданы судом в рамках рассмотрения гражданских дел по искам прокуратуры к собственникам торговых центров об обязании устранить нарушения Правил пожарной безопасности.
Судебными приставами-исполнителями в целях исполнения судебного решения должникам вручены постановления о возбуждении исполнительного производства, требования о запрете осуществления деятельности и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, предусматривающей возможность привлечения должника к уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
«При нарушении должниками запрета осуществления деятельности в торговых центрах будут приняты меры административного воздействия, а при наличии оснований — и уголовного преследования», — сообщили в УФССП по кировской области.
Фото (тематическое) — elabuga-rt.ru
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