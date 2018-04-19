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Глава Вологды выступил с отчетом о деятельности городской Думы в 2017 году
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Глава Вологды выступил с отчетом о деятельности городской Думы в 2017 году 

Официальный сайт Администрации города Вологды 1 час назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Меры соцподдержки врачей, доноров крови и школьников сохранены. Принятые городской Думой в прошлом году меры были пролонгированы в 2018 году. Отчет о работе Главы и депутатов за прошедший год представил сегодня на очередной сессии Юрий Сапожников.
Среди главных сохраненных мер соцподдержки — выплаты донорам крови, компенсации на аренду жилья молодым врачам. Кроме того, в прошлом году депутаты инициировали увеличение в 2018 году финансирования льготного школьного питания. Выделены дополнительные средства на школьное питание детей из малоимущих семей. Ежедневная сумма выросла до 40 рублей в день для учеников начальной школы и до 45 рублей в день — для старшеклассников.
При участии депутатов и по инициативе Мэра горда Сергея Воропанова в Вологде заработала субсидия родителям троен. В прошлом году на улучшение жилищных условий полмиллиона рублей вложила семья Баланичевых.
Глава Вологды Юрий Сапожников отметил эффективную работу депутатского корпуса.
«Критерий эффективности деятельности любого представительного органа — это качественная и полная нормативная база. Поддерживаемые депутатами решения должны работать, на них не должно вноситься протестов со стороны надзорных органов. Еще один большой и объемный блок деятельности — работа непосредственно с населением. Мы понимаем, что, помимо решенных вопросов, есть и длительные тяжелые структурные задачи. Но, на мой взгляд, контакт у всех депутатов со своей территорией есть», — отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.
Совместно с Администрацией Вологды общественниками депутаты курируют и поддерживают крупные городские проекты. Так, ремонт дворов и общественных пространств по программе «Городская среда» в 2017 году шел под контролем народных избранников, эта работа будет продолжена и в 2018 году.
Также сегодня на сессии депутаты Вологодской городской Думы поддержали софинансирование строительства 4 новых детских садов. В этом году из бюджета города будет направлено порядка 45 млн рублей, еще 200 млн рублей в следующем году. Напомним, дошкольные учреждения планируется построить в Водниках, Бывалово, Южном микрорайоне и в районе улицы Конева. Муниципальные и региональные средства добавятся к федеральным дотациям.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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