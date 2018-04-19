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НАТО: Покупка Турцией С-400 является национальным решением
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НАТО: Покупка Турцией С-400 является национальным решением 

Российская Газета 42 минуты назад
Планы Турции по приобретению российских ракетных комплексов С-400 являются национальным решением, однако при их интеграции в систему альянса могут возникнуть сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга.
"Это национальное решение. Для нас важно, чтобы комплекс был интегрирован в систему НАТО", — пояснил Столтенберг свою позицию. Однако, добавил он, именно на этом этапе могут возникнуть определенные сложности.
Независимая позиция Анкары в выборе поставщиков вооружений ранее вызвала недовольство в Вашингтоне. На этой неделе стало известно, что Турция может попасть под санкции в рамках призванного оказывать противодействие «неприятелям США» через ограничительные меры закона CAATSA. Такие угрозы, в частности, содержались в письменном заявлении помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, подготовленном к слушаниям в международном комитете палаты представителей конгресса США.
"Анкара заявляет, что согласилась купить российские ракетные системы С-400, что потенциально может привести к санкциям в соответствии со статьей 231 CAATSA", — отмечается в документе.
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно о приобретении властями Турции у России четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов США.
В апреле президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары купить у Москвы системы С-400. До этого глава турецкого государства объяснил решение Анкары. По его словам, «российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий». Эрдоган пояснил, что Турция «наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО».
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