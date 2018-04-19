В США объяснили упрощение правил экспорта оружия

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости США упрощают правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия, заявил журналистам директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро.

Новый вариант «Политики США в области передачи обычных вооружений» опубликован в четверг на сайте Белого дома.

"Предоставление нашим союзникам и партнерам большего доступа к американскому оружию также уменьшит их зависимость не только от китайских подделок, но и от российских систем, что согласуется с противодействием американским противникам через Закон о санкциях (CAATSA — ред.)", — сказал Наварро журналистам.

США являются мировым лидером в области продажи вооружений. В 2017 финансовом году (закончился 30 сентября 2017 года) объем продаж составил 41,93 миллиарда долларов, что на 25% выше показателей предыдущего финансового года. Для сравнения военный экспорт России в 2017 году составил более 15 миллиардов долларов.