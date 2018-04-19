Захарова: США должны проявить готовность к конструктивному диалогу с Россией

"Мы очень рады, что господин посол выступает за нормализацию двустороннего диалога, но мы при этом удивлены тем его тезисом, в рамках которого он говорит, что, в частности, чтобы наши отношения стали лучше, «Россия должна подходить с большим чувством ответственности к решению проблем, стоящих на пути их улучшения», — процитировала она высказывание американского дипломата. — Дело в том, что Россия всегда подходила и подходит к отношениям с США максимально ответственно. К сожалению, этого не скажешь о наших американских партнерах".

В подтверждение своих слов официальный представитель дипведомства напомнила о попытках Вашингтона оказать давление на Москву посредством санкций, наращивания военного потенциала, клеветнических публикаций в СМИ и «даже прямого закрепления РФ в статусе противника в прошлогоднем санкционном законе». «Все это мало похоже на стремление к конструктивному диалогу и ответственный подход к обеспечению глобальной стабильности и, скорее, свидетельствует о желании Вашингтона любым способом помешать нашему развитию и закрепить собственное доминирующее положение на мировой арене», — отметила она.

Терроризм и кибербезопасность

По ее словам, дефицит ответственности испытывают, скорее, США, о чем свидетельствуют противоправный американский ракетный удар по Сирии и активная поддержка государственного переворота в Киеве, включая «последующие бесчинства захвативших там власть радикалов». «Мы совершенно не можем понять, почему в Вашингтоне упорно уклоняются от восстановления функционирования российско— американской рабочей группы по борьбе с терроризмом, — продолжила Захарова. — Не связано ли это с тем, что США давно стараются использовать действующие в Сирии террористические группировки в своих целях для силового свержения законной власти в Дамаске , т. е., по сути, для совершения нового переворота?»

Коснувшись распространяемых американцами небылиц о русских хакерах, официальный представитель МИД РФ напомнила, что «Вашингтон отказывается создать двустороннюю рабочую группу по кибербезопасности». «В рамках этой группы как раз можно было бы предметно на профессиональном языке поговорить о киберпретензиях, — добавила она. — В феврале американцы сорвали даже проведение разовых консультаций по данной проблематике. Отказ представителя США от прямого диалога по кибервопросам лишний раз продемонстрировал, что, несмотря на громкие публичные обвинения, никаких свидетельств о мнимой вине, которые было бы не стыдно предъявить специалистам, у них просто нет, и все это нападки и пропагандистская акция».

Похищения россиян

"Незаметно ответственного подхода и в тайных арестах граждан России службами США в третьих странах — Бут, Ярошенко и многие остальные, — обратила внимание Захарова. — Вместо нормального сотрудничества с российскими правоохранительными органами , к которому мы готовы, американцы развернули настоящую охоту на россиян по всему миру, занимаются просто похищением людей. Таких случаев уже более 40".

Нарушения прав собственности

"Очередным безответственным шагом стало решение властей США от 26 марта выслать 60 российских дипломатов, закрыть российское генеральное консульство [в Сиэтле], одно из его помещений — резиденция генконсула — принадлежит России, — указала в заключение Захарова. — Нам предписано было покинуть это здание до 24 апреля, после чего оно добавится к пяти другим дипломатическим объектам, которые были незаконно отобраны американцами с конца 2016 года, вопреки иммунитету, правам собственности".

"Прецедентов подобного произвола в истории двусторонних отношений мы не помним, — подчеркнула она. — Нас выгоняют из зданий, которые не только служат для размещения дипломатических представительств, но и являются собственностью РФ. Это все равно как выставить человека из его собственного дома. Естественно, США обязаны вернуть всю нашу недвижимость, мы из этого исходим, и они это знают".

"К сожалению, это далеко не все проблемы, по которым за американцами есть серьезный долг, — подытожила дипломат. — Еще раз подчеркну нашу открытость и конструктивный подход, желание конструктивной совместной работы по всем аналогичным вопросам, о которых говорилось выше. Но такой же настрой должен проявлять и Вашингтон, американская сторона, иначе грозовую атмосферу в наших отношениях не преодолеть".