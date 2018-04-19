Ещё
В Нижегородской области предложили закрыть 23 торговых центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области предложили закрыть 23 торговых центра 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На данный момент совместно с прокуратурой проведено 318 проверок, доложил на заседании правительства врио начальника управления Сергей Воронцов. В первую очередь осмотрели ТЦ, в которых есть кинотеатры, детские игровые площадки, фудкорты и т.д.
Выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности. Самые распространенный — неисправность автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения и дымоудаления, отсутствие аварийного освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, торговым оборудованием и товаром, закрытые двери эвакуационных выходов на ключ.
Спасатели предлагают закрыть до устранения нарушений 23 крупных торговых центра. Среди них ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк», ТРЦ «РИО».
Глава региона Глеб Никитин заметил, что приостановка деятельности торговых центров может вызвать случаи «ненадлежащего реагирования собственников».
— Это, конечно, может доставить определенные неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками. Но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности, — заявил врио губернатора.
NN.ru вместе с сотрудниками МЧС и прокуратуры побывал на нескольких проверках в нижегородских торговых центрах. Руководство некоторых, даже понимая, что к ТЦ после трагедии в Кемерове теперь будет особо пристальное внимание, не удосужилось хоть как-то исправить ситуацию. Хотя дубль-два проверки пожарной безопасности оказался удачным. Будем надеяться, что именно он останется в окончательном варианте.
nn.ru: последние новости
Боги и волхвы. Нижегородский учёный рассказал о родноверах, интернет-язычниках и «Велесовой книге» «Лестница выскользнула». На стадионе «Нижний Новгород» рабочий упал с высоты второго этажа Бизнесмен из Москвы станет главным по дорогам и ямам в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение573
Сотрудники МИД РФ эвакуированы25
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии430
Россия признала неспособность создавать спутники50
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение