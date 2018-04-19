В Нижегородской области предложили закрыть 23 торговых центра

На данный момент совместно с прокуратурой проведено 318 проверок, доложил на заседании правительства врио начальника управления Сергей Воронцов . В первую очередь осмотрели ТЦ, в которых есть кинотеатры, детские игровые площадки, фудкорты и т.д.

Выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности. Самые распространенный — неисправность автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения и дымоудаления, отсутствие аварийного освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, торговым оборудованием и товаром, закрытые двери эвакуационных выходов на ключ.

Спасатели предлагают закрыть до устранения нарушений 23 крупных торговых центра. Среди них ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк», ТРЦ «РИО».

Глава региона Глеб Никитин заметил, что приостановка деятельности торговых центров может вызвать случаи «ненадлежащего реагирования собственников».

— Это, конечно, может доставить определенные неудобства тем, кто привык ходить в соседние ТРЦ за покупками. Но мы не можем идти на компромиссы, поэтому будем жестко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности, — заявил врио губернатора.