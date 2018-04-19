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Корпорация МСП разработала «коробочный» продукт для сельхозпредприятий
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Корпорация МСП разработала «коробочный» продукт для сельхозпредприятий 

Газета.Ru 32 минуты назад
Корпорация МСП разработала «коробочный» продукт поддержки сельхозкооперативов, который предусматривает предоставление им льготных кредитов, субсидий и иных форм поддержки от корпорации, МСП банка, Минсельхоза, Россельхозбанка и Росагролизинга. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
"Этот комплексный продукт будет представлен фермерам, которые являются членами кооперативов и тем, кто хочет создать кооперативы", — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.
По мнению корпорации, продукт будет стимулировать производителей сельскохозяйственной продукции объединяться в кооперативы, чтобы получать более выгодные виды поддержки.
Объем поддержки будет меняться в зависимости от этапа становления сельхозкооператива, речь идет как о льготных банковских кредитах, так и об оказании методической помощи и создании центров компетенций. Внедрение продукта начнется до начала мая 2018 года.
Одним из важнейших направлений работы по расширению рынков сбыта продукции сельхозкооперативов будет квотирование крупнейших компаний с государственным участием по закупке продукции у сельхозкооперативов.
"Такая квота будет введена в ближайшее время, но мы уже сейчас предполагаем, что объем этой продукции будет по закупкам составлять примерно 10 млрд рублей по текущему году", — сказал Браверман.
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