Корпорация МСП разработала «коробочный» продукт для сельхозпредприятий

Россельхозбанка и Корпорация МСП разработала «коробочный» продукт поддержки сельхозкооперативов, который предусматривает предоставление им льготных кредитов, субсидий и иных форм поддержки от корпорации, МСП банка, Минсельхоза Росагролизинга . Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Этот комплексный продукт будет представлен фермерам, которые являются членами кооперативов и тем, кто хочет создать кооперативы", — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман

По мнению корпорации, продукт будет стимулировать производителей сельскохозяйственной продукции объединяться в кооперативы, чтобы получать более выгодные виды поддержки.

Объем поддержки будет меняться в зависимости от этапа становления сельхозкооператива, речь идет как о льготных банковских кредитах, так и об оказании методической помощи и создании центров компетенций. Внедрение продукта начнется до начала мая 2018 года.

Одним из важнейших направлений работы по расширению рынков сбыта продукции сельхозкооперативов будет квотирование крупнейших компаний с государственным участием по закупке продукции у сельхозкооперативов.

"Такая квота будет введена в ближайшее время, но мы уже сейчас предполагаем, что объем этой продукции будет по закупкам составлять примерно 10 млрд рублей по текущему году", — сказал Браверман.