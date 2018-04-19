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«Парламент за 60 секунд». 19 апреля
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«Парламент за 60 секунд». 19 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Маткапитал разрешат потратить на строительство дачи. Проект закона, внесённого в Госдуму, предлагает ввести норму, согласно которой использование маткапитала будет возможно не только для улучшения жилищных условий, но и для приобретения (строительства) садового или жилого дома на садовом земельном участке.
Донбасс следует активнее интегрировать в культурное и социальное пространство России, уверен вице-спикер Совета Федерации, глава Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины Юрий Воробьёв. Для этого будут разработаны «дорожные карты» сотрудничества между регионами РФ и Донбассом в сфере молодёжной политики, культуры, образования и здравоохранения.
Получившим контузию в период прохождения военной службы гражданам могут упростить доступ к санаторно-курортному лечению. Они смогут ездить на реабилитацию не только по решению руководителей военно-лечебных организаций. Проект закона направлен в Госдуму Заксобранием Приморского края.
Предпринимателям следует повысить взаимодействие с руководством колоний, чтобы учреждения пенитенциарной системы смогли увеличить доходность, а бизнес получил новые возможности, которые находятся у многих на балансе, заявил глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов в ходе визита в исправительную колонию №5 под Петербургом.
Вместо штрафов за продажу табака и алкоголя беременным женщинам и за употребление ими этой продукции следует объяснять, какой вред наносят вредные привычки будущим мамам, заявил «Парламентской газете» депутат от «Единой России» Николай Герасименко. По его словам, популяризировать здоровый образ жизни среди беременных следует через женские консультации и СМИ.
Федеральный бюджет на 2018 год будет скорректирован из-за роста доходов к плану, заявил депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Росту доходов будет способствовать цифровизация сельского хозяйства, промышленности, транспорта, а также появление логистических центров.
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