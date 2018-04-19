Найденные в Москве остатки укреплений Белого города не станут подвергать музеефикации

Остатки стены Белого города, раскрытые в ходе археологических полевых работ на Хохловской площади в Москве , после зимы сохранили удовлетворительное состояние, что исключает необходимость создания какой-либо защитной конструкции или дополнительного укрытия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

На Хохловской площади состоялось выездное заседание Научно-методического совета при департаменте культурного наследия города Москвы, в ходе которого эксперты обсудили состояние объекта культурного наследия (памятника археологии) «Остатки укреплений „Белого города“, 2-я половина XVI века нашей эры» после зимнего периода.

«Остатки стены Белого города, раскрытые в ходе археологических полевых работ на Хохловской площади, являются ярким образцом военно-инженерного и архитектурного искусства конца XVI века. Решение о музеефикации данного объекта с открытием доступа к нему и благоустройством Хохловской площади было принято по результатам общественного голосования проекта «Активный гражданин». 66% участников опроса проголосовали за музеефикацию. Нам важно было понять, как памятник «пережил» зиму: есть ли разрушения в результате изменений температурно-влажностного режима», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

По итогам осмотра экспертами было зафиксировано удовлетворительное состояние объекта, что исключает необходимость создания какой-либо защитной конструкции или дополнительного укрытия экспонируемых остатков укреплений Белого города.

По словам главы Мосгорнаследия, эксперты сошлись во мнении, что экспозиция остатков укреплений Белого города является одним из самых удачных примеров эксплуатации памятника археологии.

«Мы рады, что никакие осадки не сказались на общем состоянии объекта. И теперь с наступлением теплого времени года уникальное общественное пространство — музей-амфитеатр под открытым небом с кладками стены Белого города снова будет радовать жителей и туристов», — отметил Емельянов.

Эксперты рекомендовали специалистам проводить постоянный мониторинг состояния остатков укреплений Белого города.

Белый город — третья (после Кремля и Китай-города) крепостная стена Москвы, возведенная «городовым мастером» Федором Конем. Она являлась ярким образцом военно-инженерного и архитектурного искусства конца XVI века. В конце XVIII века стена была разобрана.