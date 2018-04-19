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60 млн рублей потратит ДГТУ на благоустройство сквера перед входом
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60 млн рублей потратит ДГТУ на благоустройство сквера перед входом 

Деловое сообщество 1 час назад
Площадь Гагарина в скором времени изменит свой вид. По условиям контракта, подрядчику предстоит внушительный фронт работ. Нужно демонтировать плитные тротуары, разобрать облицовку полов, разрыть траншеи, обустроить основания под трубопроводы, уложить трубы и засыпать траншеи. После этого победитель аукциона должен положить плитку, установить светильники, посадить ели, розы, кустарники, а также поставить новые скамейки.
Также в планах руководства вуза разбить фонтан на площади. На его обустройство хотят потратить три миллиона, подрядчик еще не определен, но на площади вовсю развернулись подготовительные работы. ДГТУ не первый раз так масштабно облагораживает свою территорию. Например, в марте прошлого года ректор университета заявил о строительстве первого в Ростове круглого здания. В нем планируют разместить студенческие общежития, библиотеку, санаторий-профилакторий и спортзал. Его строительство уже подходит к концу.
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