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ЕС: Греции нужна новая договоренность с кредиторами
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ЕС: Греции нужна новая договоренность с кредиторами 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Греция нуждается в новой договоренности с кредиторами правительства еврозоны после того, как 20 августа она выйдет из программы финансовой помощи, чтобы обеспечить продолжение реформ и бюджетной дисциплины, сказал еврокомиссар по экономике Пьер Московичи.
EPA-EFE/BELTES ALEXANDROS
Греция заимствовала получила более 200 млрд евро кредитов от правительств еврозоны в ходе трех программ финансового спасения с 2010 года, а некоторые кредиторы обеспокоены тем, что Афины будут погашать кредиты в течение следующих десятилетий или отменят уже проведенные реформы, поэтому в стране снова начнутся экономические проблемы. "Нам необходимо будет согласовать постпрограммное соглашение, которое будет способствовать дальнейшему осуществлению принятых реформ в предстоящие годы, а также проведению разумной налогово-бюджетной политики, но это не станет новой замаскированной программой (финансового спасения)", — сказал Московичи в подготовленном замечания, которые будут представлены в речи в Институте международных отношений имени Петерсона в Вашингтоне. После того, как Греция выйдет из программы помощи в августе, она вернет себе полный суверенитет в налогово-бюджетной политике, подчиняясь только менее детальному ежегодному анализу кредиторов в так называемом постпрограммном наблюдении. Но многие страны еврозоны обеспокоены тем, что этого будет недостаточно, тем более, что отказ от формального контроля над еврозоной станет решающим политическим достижением для левого правительства премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Чтобы гарантировать, что Греция не изменит направление реформ в ближайшие годы, ее кредиторы рассматривают вопрос о дополнительном облегчении долгового бремени, размер которого, вероятно, будет связан с темпами экономического роста страны. Это может повлечь за собой дополнительные условия и сохранить контроль над финансами страны со стороны еврозоны в течение долгих лет.
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