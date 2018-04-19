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Медклинику из Рязани могут оштрафовать на 500 тысяч за навязчивые звонки
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Медклинику из Рязани могут оштрафовать на 500 тысяч за навязчивые звонки 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Частное медицинское учреждение ООО «М-Клиник» нарушило закон «О рекламе», сообщает региональное УФАС.
В антимонопольную службу поступило обращение по поводу навязчивого звонка от компании «М-Клиник» при отсутствии согласия заявителя на получение подобной рекламы.
Вскоре было установлено, что телефонный номер, с которого осуществлялся звонок рекламного характера, принадлежит клинике.
Во время рассмотрения дела учреждение не признало факт нарушения рекламного законодательства, по мнению рекламодателя, телефонные звонки не являлись рекламой.
В настоящее время материалы дела передаются уполномоченному должностному лицу для составления протокола.
Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.
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