Медклинику из Рязани могут оштрафовать на 500 тысяч за навязчивые звонки

Частное медицинское учреждение ООО «М-Клиник» нарушило закон «О рекламе», сообщает региональное УФАС

В антимонопольную службу поступило обращение по поводу навязчивого звонка от компании «М-Клиник» при отсутствии согласия заявителя на получение подобной рекламы.

Вскоре было установлено, что телефонный номер, с которого осуществлялся звонок рекламного характера, принадлежит клинике.

Во время рассмотрения дела учреждение не признало факт нарушения рекламного законодательства, по мнению рекламодателя, телефонные звонки не являлись рекламой.

В настоящее время материалы дела передаются уполномоченному должностному лицу для составления протокола.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей.