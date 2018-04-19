Виктория Скрипаль подтвердила Business FM, что содержание собаки ее кузины Юлии в России оплатила некая женщина

Юлия Скрипаль якобы позвонила в российский кинологический центр в Подольске , где оставляла своего питомца, когда улетала в Солсбери к отцу. Как пишет МК, Юлия сделала несколько звонков: спрашивала, что происходит с собакой и просила пока никому ее не отдавать. Это черный беспородный пес по кличке Нуар.

Юлия оставляла его на время поездки, а после отравления Скрипалей пребывание собаки в центре оплатило неизвестное лицо. Возможно, оплату внесла мать жениха Юлии, говорит ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль

— Мы не знаем, она ли это звонила. Нам было сказано, что позвонила Юля и сказала: собаку никому не отдавать. Звонила два или три раза. Звонила девушка. Она разговаривала с работниками приюта, представилась Юлей. По поводу того, что оплатили, это действительно, да, оплатила женщина, по всем предположениям это мама Степана.

— А со своим молодым человеком Степаном она не связывалась?

— Он не берет трубки. Как она может с ним связаться, если информация точная, сто пудово проверенная, он не берет трубки ни с каких номеров. Если британцы подтвердили, что действительно да, Юля была в растрепанных чувствах и у нее была истерика из-за того, что он не берет трубки. Она первым делом позвонила ему.

Про бойфренда Юлии Скрипаль известно, что его зовут Степан Викеев, ему 30 лет, по образованию экономист. Его мать, как писали СМИ, сотрудница ведомства, имеющего отношение к силовым структурам, якобы там же работал и он сам. Со слов друзей, Степан и Юлия жили вместе с 2013 года.