Хамитов допустил свое выдвижение на пост главы Башкирии на второй срок

УФА , 19 апреля. / ТАСС /. Глава Башкирии Рустэм Хамитов не исключил своего выдвижения на пост руководителя региона на второй срок в 2019 году, но решение примет не раньше марта будущего года. Об этом он сказал в четверг в ходе традиционного общения с жителями республики в формате прямого эфира.

"В 2019 году заканчивается мой первый срок как избранного главы Республики Башкортостан, я имею право два раза избираться на эту должность. Еще до марта 2019 года, когда нужно принимать решение, есть время подумать, пообщаться, поразмышлять. Опять же, посоветоваться с жителями республики. Если скажут «нужно», значит, буду работать. Если скажут «пора» — будут другие решения", — сказал он.

Хамитов добавил, что на пенсию сейчас не собирается и продолжает работать в плотном графике — «работа отнимает все время». «На пенсию я не собираюсь. В настоящее время пенсионный возраст для государственных служащих повышается, и до 65 лет в ближайшее время будет повышен.

Другое дело, что, конечно, я не могу вечно работать в должности главы республики, есть конституционные сроки», — отметил он.

Срок полномочий действующего главы региона, избранного на пять лет в 2014 году, истекает в сентябре 2019 года.