Сингапурские ученые научились производить биотопливо из отходов грибного производства

Инженеры Национального университета Сингапура (NUS) обнаружили штамм бактерии Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum TG57, способный преобразовывать целлюлозу в биобутанол. Микроорганизмы выделяют из отходов грибного производства — отработанного грибного компоста. Процесс не требует генетической модификации бактерий и предварительной обработки сырья. Предполагается, что технология может значительно удешевить производство топлива. Об открытии сообщает издание Phys.org.

Из всех видов биотоплива биобутанол считается наиболее перспективной заменой бензина благодаря энергетическому потенциалу. Однако наладить коммерческое производство горючего сложно из-за высоких расходов и сложной предварительной химической обработки исходного сырья. Кроме того, в процессе бывают в большом количестве задействованы земельные, водные, энергетические и другие экологические ресурсы.

Согласно исследованию сингапурских ученых, опубликованному в научном журнале Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances, новый штамм обнаружил руководитель работ, доцент кафедры гражданской и экологической инженерии факультета инженерии в NUS Хе Жьянжонг (He Jianzhong) в 2015 году. Отработанный грибной компост, образующийся при выращивании грибов, обычно состоит из пшеничной соломы и древесной пыли. Чтобы получить уникальный штамм TG57, микроорганизмы в отходах оставили эволюционировать естественным путем в течение двух лет. После того, как исследователи добавили в смесь целлюлозу, бактерии переработали ее, произведя бутанол.

Как полагают ученые, новый штамм позволит не только значительно сократить расходы на производство экотоплива, но повысить устойчивость процесса. Ожидается, что биотопливо, получаемое из необработанных целлюлозных материалов (растительной биомассы, сельскохозяйственных, садоводческих и органических отходов) позволит удовлетворить растущий спрос на энергию без увеличения выбросов парниковых газов.

"Производство биотоплива из непищевого сырья может повысить устойчивость и значительно сократить затраты, — считает Хе Жьянжонг. — Это крупный прорыв в области метаболической инженерии и станет основополагающей вехой в устойчивом и экономичном производстве возобновляемого биотоплива и химических веществ".

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