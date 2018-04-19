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Старшеклассницу привезли на выпускной в гробу
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Старшеклассницу привезли на выпускной в гробу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Америкус, штат Джорджия, старшеклассница пришла на выпускной в гробу. Об этом сообщает UPI.
Перед балом к школе подъехал катафалк, из которого при скоплении людей вытащили гроб. Внутри, к удивлению других учеников, лежала их одноклассница Александреа Кларк (Alexandrea Clark) — живая и очень довольная.
Таким образом девушка, два года проработавшая в местном похоронном бюро, решила отдать должное своему карьерному выбору. «Это просто то, чем я занимаюсь, — пояснила она. — Это моя карьера, которую я планирую делать и дальше. Я люблю свою работу».
По словам Кларк, у затеи с гробом была и другая цель. С ее помощью она пыталась намекнуть одноклассникам, что не стоит после выпускного садиться за руль в нетрезвом виде. «Я думала о своем классе, и как они идут на выпускной и потом будут делать плохие вещи, принимать наркотики и все такое», — сказала школьница.
В 2017 году сообщалось, что школьнику из американского штата Оклахома запретили прийти на выпускной бал с бабушкой. Директор школы посоветовал юноше взять с собой кого-нибудь помоложе.
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