Старшеклассницу привезли на выпускной в гробу

В американском городе Америкус, штат Джорджия, старшеклассница пришла на выпускной в гробу. Об этом сообщает UPI.

Перед балом к школе подъехал катафалк, из которого при скоплении людей вытащили гроб. Внутри, к удивлению других учеников, лежала их одноклассница Александреа Кларк (Alexandrea Clark) — живая и очень довольная.

Таким образом девушка, два года проработавшая в местном похоронном бюро, решила отдать должное своему карьерному выбору. «Это просто то, чем я занимаюсь, — пояснила она. — Это моя карьера, которую я планирую делать и дальше. Я люблю свою работу».

По словам Кларк, у затеи с гробом была и другая цель. С ее помощью она пыталась намекнуть одноклассникам, что не стоит после выпускного садиться за руль в нетрезвом виде. «Я думала о своем классе, и как они идут на выпускной и потом будут делать плохие вещи, принимать наркотики и все такое», — сказала школьница.

В 2017 году сообщалось, что школьнику из американского штата Оклахома запретили прийти на выпускной бал с бабушкой. Директор школы посоветовал юноше взять с собой кого-нибудь помоложе.