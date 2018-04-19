Аксаков: существование ОЭЗ делает нецелесообразным создание офшоров в РФ

Ранее в Госдуме РФ обсуждался законопроект, который позволил бы ввести элементы офшора в рамках уже существующей Свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма Севастополя . В частности, предполагалось внедрить возможность создания трастов на полуострове для анонимности приходящих в Крым инвесторов.

" [Законопроект по созданию офшорной зоны в Крыму] получил отрицательное заключение правительства и Центробанка , поэтому у него нет шансов на прохождение. Пока правительство не склонно такие действия осуществлять, считая, что тех преференций, которые есть в ОЭЗ, достаточно для бизнеса и вполне можно все действия осуществлять в льготном режиме", — сказал собеседник.

Он уточнил, что идеи о создании офшоров в различных регионах России «постоянно витают». Иногда появляются законопроекты, которые обсуждаются в Госдуме, но до внесения их на официальное рассмотрение дело не доходит.

"Сейчас мировая тенденция идет к тому, чтобы эти офшоры сводились к нулю. Я был сторонником идеи [создать офшор в Крыму] на первых порах, и в тот момент тема звучала очень активно — санкции, другие дела, это был 2014 год. Но учитывая, что все законодательные нормы реализованы, нет смысла назад отматывать", — сказал Аксаков.

10 апреля в ряде СМИ появилась информация о том, что в рамках мер по поддержке предпринимателей из санкционного списка на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский на Дальнем Востоке будут созданы офшорные зоны со специальным налоговым режимом. По данным «Ведомостей», которые сообщили об этом со ссылкой на источники в федеральных госструктурах, соответствующие поправки в существующие законы разработаны Минэкономразвития и могут быть приняты в весеннюю сессию. Как ранее сообщала газета «Коммерсантъ», проект закона направлен на помощь российским компаниям, попавшим под санкции.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.