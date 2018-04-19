Луценко разбушевался: ГПУ намерена лишить неприкосновенности ряд депутатов

Об этом во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области заявил генпрокурор Юрий Луценко , передает «112».

«У меня на столе 5 материалов, в том числе из САП, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%. Сейчас документов, с моей точки зрения, достаточно, но юридическое управление ГПУ должно дать свое заключение», — рассказал он.

Имени депутатов он не назвал.

Последним депутатов, с которого сняли неприкосновенность, была Надежда Савченко . Ее обвиняют в подготовке госпереворота.

Савченко арестовали. В данный момент она объявила голодовку.