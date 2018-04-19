Исследование: мусор на пляжах Австралии на 75% состоит из пластика

Австралийский фонд Tangaroa Blue, занимающийся вопросами очистки и предотвращения загрязнения океана, предоставил изданию The Guardian Australia данные за 2016 и 2017 годы по результатам программы по очистке пляжей от морского мусора. Инициатива существует с 2004 года. За последние два года волонтеры собрали с побережий 2 651 613 единиц мусора, три четверти из которых были пластиковыми.

"Нам не нужно больше данных, чтобы понимать, что у нас есть проблема", — заявила Хайди Тейлор, основатель и управляющий директор Tangaroa Blue.

Пластиковые соломинки, пакеты и пленка, пищевые контейнеры, бутылки, крышки и соломинки для питья собирают и добровольцы, и посетители пляжей, и сотрудники местных органов власти. Часто изделия находят распавшимися на большое количество частей.

Крейг Макинтайр, директор экологической организации Surfrider Foundation, президент ее подразделения Sunshine Coast, одной из организаций, собирающих данные о загрязнении побережий и передающих их в Tangaroa Blue, десятый год участвует в очистке пляжа.

"Вы подходите к линии прилива и видите все эти микроскопические кусочки, которые превращаются в осадок", — рассказал активист, он также поделился, что на уборке в национальном парке Байфилд количество мусора было таким, что некоторые волонтеры плакали.

"Прекрасная часть мира уничтожается морским мусором, — признался Крейг Макинтайр. — Мы выкапывали его из песка, с метровой глубины — это было невероятно".

Фонд Tangaroa Blue, названный так в честь маори (коренной народ Новой Зеландии ) и полинезийского бога океана, в прошлом году зафиксировал 10 млн единиц пластикового мусора. С подсчетами организации помогают более 1000 партнеров, включая школы, другие благотворительные организации, местные автомобильные группы и государственные учреждения — они отправляют в Tangaroa Blue свои данные по собранному мусору. Информация нужна, чтобы понять источники мусора и работать с ними целенаправленно.

"Мы определяем источники загрязнения и людей, с которыми нам нужно стать партнерами, чтобы попытаться остановить этот процесс. Ведь один большой предмет проще убрать, пока он не рассыпался на миллионы крошечных кусочков, которые убрать гораздо труднее", — объясняет Тейлор.

В качестве примера Тейлор привел цветную пластиковую упаковочную ленту, которую находили на пляжах Западной Австралии. В результате расследования активисты обнаружили, что ее использовали рыбаки, чтобы упаковать коробки с приманкой для лангустов. После шести лет встреч и переговоров правительство Западной Австралии запретило использовать в море эту ленту.

"Нам нужно сместить фокус с очистки пляжей на прекращение появления мусора от его источника, и ответственность за это должна быть всесторонней: нам необходимо законодательство и его соблюдение, но производители и розничные торговцы также должны выполнить свою часть работы, — считает Тейлор. — И нам нужно, чтобы потребители перестали покупать весь этот хлам и научились правильно управлять отходами. Вместе мы должны решить эту проблему".

Материал предоставлен проектом "+1".