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Предпринимателя в Чехове оштрафовали на 30 тыс. рублей за некачественную свинину
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Предпринимателя в Чехове оштрафовали на 30 тыс. рублей за некачественную свинину 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили опасную свинину в городском округе Чехов, предпринимателя, реализующего мясную продукцию, оштрафовали на 30 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В результате проверки были выявлены нарушения: ИП допустил реализацию и хранение пищевой продукции животного происхождения (лопатка свиная), несоответствующей показателям безопасности. За выявленные нарушения Погосян М. В. был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По результатам лабораторных исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ФГБУ «ЦНМВЛ») в отобранных пробах было выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Патогенные микроорганизмы в пищевой продукции создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Число мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) является одним из основных показателей санитарного состояния продукции. Высокая бактериальная обсемененность является частой причиной пищевых отравлений с признаками диареи, гастроэнтерита, возникающих у людей. В наибольшей степени восприимчивы к данному заболеванию дети раннего возраста, пожилые и ослабленные люди.
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